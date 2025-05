Câmara ouvirá secretária de Saúde de Taubaté nessa quarta-feira

Convocação

A Câmara de Taubaté irá ouvir nessa quarta-feira (7), a partir das 18h, a secretária de Saúde do município, Rosana Gravena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requerimento

No requerimento, que foi aprovado por unanimidade no início de abril, o vereador Moises Pirulito (PL) alegou que "o motivo desta convocação se fundamenta na crescente preocupação da população em relação à qualidade e/ou prestação de serviços inadequados e mesmo a ausência deles em toda a rede municipal de saúde".