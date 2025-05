Carro pega fogo na serra da Oswaldo Cruz, em Ubatuba

Um veículo pegou fogo na tarde desta sexta-feira (2), por volta das 16h, na serra da rodovia Oswaldo Cruz, em Ubatuba. De acordo com informações extraoficiais, ninguém ficou ferido.

O automóvel estava parado em uma baia de segurança da rodovia quando as chamas começaram a se espalhar, atingindo principalmente o compartimento do motor. Imagens registradas por testemunhas mostram o carro estacionado em uma curva acentuada, com o fogo visível e uma densa fumaça saindo do local.