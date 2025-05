Você é o Matheus? Matador perguntou nome de peão antes de atirar

Uma das principais linhas de investigação da Polícia Civil é se Matheus foi morto por vingança, praticada por um desafeto com quem ele teve desavenças.

Reforça a tese a informação dada por familiar de Matheus de que o peão vinha sendo ameaçado há meses por esse desafeto, com quem ele teve desavenças e chegou a brigar em um bar, ferindo-o com uma faca. A polícia já tem o nome desse homem, que está sendo procurado para depor e seria conhecido no mundo do crime e com vasta ficha criminal.

Os investigadores também buscam imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do crime para identificar os matadores, que fugiram de moto após o crime. O veículo estava sem placa, o que dificulta a localização.