Após beber e usar drogas, três irmãos matam e enterram Letícia

Após desaparecimento, a jovem Letícia Maria da Silva Campos, 24 anos, foi encontrada morta e enterrada perto de uma pedreira em Diamantino (MT).

Ela estava desaparecida desde 19 de abril e foi morta a socos e pisões, além de ter sido esganada. Três irmãos foram presos na última sexta-feira (25), no dia em que o corpo da vítima foi achado.

