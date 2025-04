Médico é achado morto após ameaçar matar a esposa e os filhos

Um médico cirurgião foi encontrado morto após ter sido acusado de agredir e ameaçar a mulher, dizendo que tiraria a vida dela, dos filhos do casal e se mataria.

O caso aconteceu na última quinta-feira (24) à noite, na chácara da família, no povoado de Barão de Grajaú (MA).