Dani deixou carta e foi encontrada sem vida com mãe, filha e pets

Daniela Antonini, de 40 anos, uma das três mulheres encontradas mortas dentro de um apartamento no bairro Buritis, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (9), deixou uma carta antes do ocorrido.

No bilhete, ela relatava enfrentar diversos problemas, entre eles dificuldades financeiras, dívidas de aluguel e uma relação conturbada com o pai de sua filha.