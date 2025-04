Em 2 anos, Taubaté arrecadou R$ 3,8 milhões com a Zona Azul

Zona Azul

Apenas nos últimos dois anos, a Prefeitura de Taubaté teve uma receita líquida de R$ 3,8 milhões com a Zona Azul. A informação foi repassada à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Talita (PSB).

Contrato

Firmado em 2019, o contrato da Prefeitura com a Estapar tem prazo inicial de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período. A empresa precisa repassar à Prefeitura 41,81% do valor arrecadado com o sistema.