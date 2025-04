Imersão artística para público LGBTQIAPN+ em Guaratinguetá

Na sequência, acontece uma roda de conversa com a produtora e cineasta Priscilla Cabett sobre a produção cultural no Vale do Paraíba, exibições de audiovisual regional e nova rodada de leitura dos materiais produzidos. O evento se encerra com a festa Goles Infinitos, um ritual de continuidade que celebra as criações e conexões que emergem da experiência coletiva cultural.

Inscrições e horários

Para participar do evento, é necessário realizar inscrição através do site da Diversa Casa Literária. Toda a atividade é gratuita e tem como público-alvo prioritário as pessoas LGBTs de Guaratinguetá e de cidades vizinhas. As vagas são limitadas e a programação completa está disponível no site.

As inscrições também estão abertas para artistas LGBTs que desejem expor seus trabalhos no evento, sejam obras visuais, artesanais e outras.