BAEP prende traficante com grande quantidade de drogas em SJC

Policiais do 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem de 29 anos por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (23), no bairro Vila Paiva, em São José dos Campos. A ação faz parte da Operação Impacto Integrada, que visa combater o crime organizado na região.

Com o suspeito, os agentes encontraram três tijolos de maconha, 311 porções da mesma droga, 88 pedras de crack, 32 pinos de cocaína, 15 porções de haxixe e 235 reais em dinheiro, supostamente provenientes das vendas ilícitas. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.