Governo barra projeto que impedia inauguração de obra incompleta

Após manobra da base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD), a Câmara de São José dos Campos arquivou o projeto que visava proibir a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não estivessem em condições de atender à população.

Projeto

O projeto havia sido apresentado em março pelo vereador Thomaz Henrique (PL), que é da oposição. No texto, o parlamentar afirmava que a medida visava vedar o "uso da máquina para promoção pessoal".