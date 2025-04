Com verba do PAC, Taubaté terá nova UBS no São Gonçalo

Licitação

A Prefeitura de Taubaté abriu uma licitação para definir a empresa que ficará responsável por construir uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro São Gonçalo.

Concorrência

As propostas serão abertas no dia 12 de maio. O contrato poderá custar até R$ 4,7 milhões - a maior parte desse recurso virá do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).