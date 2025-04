Homem de 29 anos é preso com 'coquetel' de drogas em São José

Um homem de 29 anos foi preso com três tijolos de maconha e porções de outras drogas, em São José dos Campos, durante a ‘Operação Impacto Integrada’, deflagrada pela Polícia Militar e outras forças de segurança na tarde desta quarta-feira (23) na zona norte da cidade.

Por volta das 15h, policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), durante a operação, prenderam o homem de 29 anos na Vila Paiva, na região norte de São José, na prática de tráfico de drogas.