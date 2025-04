Bebê nasce com ombros virados para baixo e cotovelos para cima

"Não tínhamos nenhum histórico de caso como o dele, então eu precisei ir estudando o caso e desenvolvendo o tratamento de acordo com as necessidades específicas do João Pedro", disse Maria da Conceição Soares, terapeuta ocupacional que acompanha o tratamento do bebê.

Com menos de um mês de vida, João Pedro começou a usar uma órtese estática no cotovelo, onde as articulações apresentavam muita rigidez. O dispositivo ortopédico era colocado por cima da roupa para não machucar a criança ou causar alergias.

Enquanto o procedimento corrigia essa parte do corpo do bebê, a equipe médica seguia fazendo exames e traçando os próximos passos do tratamento.