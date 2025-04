Após desaparecimento, Vitória é achada morta com tiro nas costas

A Polícia Científica de Alagoas confirmou: o corpo achado em um canavial na Barra de São Miguel é de Vitória Stefani da Silva, 25 anos.

A jovem de Marechal Deodoro estava desaparecida desde quarta-feira (16). Ela foi localizada com um tiro nas costas na sexta (18).