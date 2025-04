Religioso é preso por fazer mulher transar com 'entidade' no Vale

Um líder religioso foi preso no Vale do Paraíba suspeito de levar mulheres a se relacionarem sexualmente com uma suposta entidade espiritual, que ele incorporaria. O sexo era filmado e, segundo a polícia, o suspeito usava as imagens para chantagear as mulheres a manter relações sexuais com ele, que é investigado por estupro e violação sexual mediante fraude.

O homem tem 51 anos e foi preso na manhã de 10 de abril, no bairro Vila Bom Jardim, em Bananal. Policiais militares foram até o endereço e o prenderam em cumprimento a mandados de prisão temporária e busca e apreensão. Ele disse à polícia que também trabalha na área de jardinagem e paisagismo.