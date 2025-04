'Deus nos ajude': médica desabafa sobre infraestrutura em Taubaté

Ana Paula também descreveu o cansaço emocional de lidar com uma rotina tão pesada. “Hoje foi muito pesado o dia. Muita paciente oncológica, sabe, e às vezes coincide no mesmo dia. Eu saí com o coração em caco. É muito sofrimento, e o pior é não conseguir ajudar em tudo por falta de papel e de tinta. Isso não entra na minha cabeça”, disse.

Rotina.

Além das dificuldades estruturais, a médica fez um alerta sobre a saúde mental dos profissionais da linha de frente.

“O nosso psicológico não está bom. Uma amiga psicóloga falou: ‘quem está cuidando de vocês?’. Porque ela me viu chorando. Não é à toa. A maioria de nós fica aqui atendendo com maior carinho, com medo de perder salário, e com a intenção de oferecer o melhor para o paciente, independentemente de quem esteja na prefeitura. Não temos medo de trabalhar, mas queremos estrutura para atender bem”, afirmou.