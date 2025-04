'Feliz Páscoa', dizia bilhete em ovo envenenado; criança morreu

O ovo de Páscoa envenenado que provocou a morte de uma criança, de apenas 7 anos, foi entregue por um motoboy. Junto a ele, havia um bilhete, sem assinatura, que dizia: “Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa”.

A criança morreu na noite dessa quarta-feira (16) após comer um ovo de Páscoa envenenado, em Imperatriz (MA). A mãe e a irmã da criança comeram o chocolate e também passaram mal, sendo internadas em um hospital da cidade.