Adeus, Maria de Lourdes: mãe amada morre aos 87 anos em São José

Morreu aos 87 anos, na terça-feira (15), Maria de Lourdes Santos Bassi, mãe amada e mulher querida por familiares e amigos em São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo de Maria de Lourdes está sendo velado na sala 5 da Urbam, na Vila Industrial, até as 16h desta quarta-feira (16). O sepultamento está marcado para 16h30, no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, na região central de São José.