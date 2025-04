Cruz da 1ª missa no Brasil peregrina hoje por cidades da RMVale

O artefato religioso, que fica guardado no Museu da Sé, em Braga, Portugal, passou pelo Santuário Pai das Misericórdias, na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, pelo Santuário Nacional de Aparecida e terminará a peregrinação no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá.

A cruz original da primeira missa celebrada no Brasil, em 26 de abril de 1500, peregrina por cidades do Vale do Paraíba nesta quarta-feira (16), passando por Cachoeira Paulista, Aparecida e Guaratinguetá. A peregrinação começou logo no início da manhã, com a cruz sendo escoltada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na rodovia Presidente Dutra.

O dia começou com a participação da cruz, às 6h, na transmissão do Santo Terço da Madrugada, com Frei Gilson, e depois na missa das 7h, presidida pelo padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ).

Logo depois, a cruz foi para o Santuário Nacional de Aparecida, onde foi exposta durante a missa das 9h, presidida pelo arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes.

Às 11h, a cruz da primeira missa no Brasil foi recebida em Guaratinguetá, no pórtico da cidade, e levada ao Santuário Frei Galvão, no Jardim do Vale, onde ficará em exposição até as 15h, finalizando com uma missa.