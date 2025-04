Acidente entre 3 veículos complica trânsito no anel viário de SJC

Um acidente envolvendo três veículos provocou congestionamento no início da noite desta terça-feira (15), no anel viário de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na pista sentido zona sul, na altura da curva do Oba Hortifruti, no bairro Jardim Aquárius.

Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana foram acionadas e estiveram no local para realizar a sinalização da via e orientar o tráfego. De acordo com as primeiras informações, não houve registro de feridos graves.