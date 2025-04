Aos 20 anos, Bianca é achada morta em hotel no centro de São José

Uma mulher de 20 anos foi encontrada morta em hotel no centro de São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, Bianca Santos e Silva passou dois dias no hotel com um homem que conheceu em uma balada. Ele relatou à polícia que a jovem utilizava injeções para emagrecimento.

Bianca foi encontrada morta em hotel na Vila Piratininga, na região central de São José dos Campos, no fim da madrugada desta terça-feira (15). Segundo o boletim de ocorrência, ela estava hospedada com um homem de 29 anos que conheceu em uma balada na capital paulista. O caso será apurado por equipe especializada.