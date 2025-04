Polícia investiga grupo suspeito de fraudar licitações em Caraguá

A Polícia Civil investiga um grupo criminoso suspeito de fraudar licitações em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Nesta quinta-feira (10), policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão contra a quadrilha.

As ações foram realizadas por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São José dos Campos em três locais no Guarujá, dois em São Paulo e um na Praia Grande.