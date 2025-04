Visiona e Agrotools lançam seguro para gestão de risco climático

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Visiona, joint-venture entre a Embraer e a Telebras, e a Agrotools lançaram durante o 18º Congresso Internacional da Associação Latino-Americana para o Desenvolvimento do Seguro Agropecuário uma nova solução de seguro paramétrico para gestão de riscos climáticos. O evento, realizado em Brasília entre os dias 7 e 10 de abril, teve como tema “Protegendo o futuro do Agro: Assegurando o amanhã”.

“A parceria entre Agrotools e Visiona representa uma nova perspectiva para o seguro paramétrico no Brasil. Unimos nossa experiência comercial no agro com a excelência técnica da Visiona para entregar ao mercado uma solução que traz inteligência, agilidade e adaptação, com base em dados objetivos e em tempo real”, afirmou Sergio Rocha, CEO da Agrotools.

“A Visiona desenvolveu essa tecnologia com foco em alto desempenho e confiabilidade. Agora, com o apoio da Agrotools, conseguimos dar escala e aplicabilidade comercial à solução, ampliando seu impacto no setor agropecuário e no mercado segurador”, disse João Paulo Rodrigues Campos, CEO da Visiona.

A solução inaugura um novo capítulo na forma de proteger a produção rural. Ao unir tecnologia espacial com inteligência geográfica e abordagem estratégica de mercado, a iniciativa oferece ao setor um modelo de seguro inovador, flexível e pronto para ser moldado conforme a realidade de cada player.