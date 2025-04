CAF: termina sem acordo audiência por dívida de Taubaté com União

Comandada pelo juiz Márcio Satalino Mesquita, da 2ª Vara Federal de Taubaté, a audiência contou com a presença do prefeito Sérgio Victor (Novo), dos secretários municipais Antônio Carlos Ozório (Governo e Relações Institucionais) e Matheus Prado (Fazenda), além de procuradores municipais e federais e auditores federais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Terminou sem acordo a audiência de conciliação realizada nessa quarta-feira (9) pela Justiça Federal no processo relacionado à dívida da Prefeitura de Taubaté com a União, referente às parcelas não pagas pelo município do empréstimo junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

Como não houve conciliação, o processo terá o mérito analisado pela Justiça Federal.

Parcelas.

Pelo contrato do empréstimo de US$ 60 milhões, assinado em 2017, na gestão do ex-prefeito Ortiz Junior (Cidadania), a amortização seria feita a partir de junho de 2022, em 12 parcelas semestrais, cada uma de US$ 5 milhões, mais juros.

Até agora, apenas a primeira parcela foi paga, em junho de 2022, no governo do ex-prefeito José Saud (PP), no valor de US$ 5,59 milhões – que, pela conversão de dólar para real feita no dia, representou R$ 26,313 milhões.