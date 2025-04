Joseense está entre as vítimas de tragédia com 11 mortes em Minas

Uma tragédia rodoviária ocorrida na madrugada de terça-feira (8) na MG-223, entre Araguari e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, vitimou 11 pessoas, entre elas a joseense Francini Batista Rodrigues Marcondes, de 42 anos. Técnica em segurança do trabalho, Francini retornava de uma viagem a trabalho em Goiás e seguia para São José dos Campos, onde morava com o filho e a mãe, no bairro Parque Dom Pedro, zona sul da cidade.

O acidente envolveu um ônibus da empresa Real Expresso, que partiu de Anápolis (GO) às 20h30 de segunda-feira (7), com destino a São Paulo (SP). Por volta das 3h40, o motorista perdeu o controle da direção em um trecho da rodovia MG-223, e o veículo capotou, deixando dezenas de feridos.