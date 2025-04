Amante expõe nudes 'picantes' de pastor da Assembleia de Deus

Um pastor da Assembleia de Deus renunciou ao cargo após ser exposto pela amante e ter nudes vazados.

O caso, que ganhou repercussão nas redes sociais, envolveu o pastor Riter José Marques de Souza, presidente da Assembleia de Deus no estado do Pará.

