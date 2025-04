Padre Fábio de Melo adota bebê reborn com Síndrome de Down

Durante uma viagem de férias a Orlando, nos Estados Unidos, o padre Fábio de Melo, que mora em Taubaté, visitou uma maternidade de bonecas e realizou a adoção simbólica de uma bebê reborn com Síndrome de Down.

A iniciativa foi uma homenagem à mãe do sacerdote, Ana Maria de Melo, que faleceu em 2021, aos 83 anos, vítima da Covid-19. "Aninha já está em casa", escreveu o sacerdote em postagem no Instagram, com a foto da boneca.