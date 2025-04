Câmara aprova extinção de cargo inconstitucional da Unitau

Votação

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (8), em primeira votação, o projeto que revoga o trecho de uma lei de julho de 2023 que criou o cargo comissionado de chefe de serviço da folha de pagamento da Unitau (Universidade de Taubaté).

Tramitação

O texto, que foi aprovado por unanimidade, ainda passará por segunda votação antes de seguir para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá vetá-lo ou sancioná-lo.