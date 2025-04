Homem joga sopa fervendo na namorada porque 'ela falava demais'

Um homem de 35 anos foi preso após jogar sopa fervendo na própria namorada, de 67 anos. Aos policiais, o homem disse que atacou a namorada porque ela estava "falando demais".

O caso aconteceu no Texas (EUA). A vítima ficou ferida, com queimaduras de terceiro grau. O homem foi identificado como Alexander Alton McDavid, com quem a vítima namorava havia um ano.