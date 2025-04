33ª edição do Tuning Show Brasil acontece neste domingo em SJC

O Palácio Sunset, em São José, recebe neste domingo (13) a 33ª edição do Tuning Show Brasil, um dos principais eventos automotivos do país. O encontro, que começa às 9h, reunirá exposições de carros tunados, competições e atrações especiais para entusiastas do setor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Entre as principais atrações confirmadas está a presença do influencer Michel Elias, conhecido por recriar cenas da franquia "Velozes e Furiosos" com carros brasileiros em seu canal na internet. O evento também terá uma área exclusiva para projetos especiais de modificação veicular e a abertura do Campeonato Mundial de Som Automotivo.