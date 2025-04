PAC: Taubaté não pediu policlínica regional; Prefeitura justifica

Novo PAC

Embora estivesse na lista de municípios qualificados para receber verba do Novo PAC Seleções para a construção de uma policlínica regional, a Prefeitura de Taubaté decidiu não pleitear o recurso do governo federal - o prazo acabou no dia 31 de março.

Prefeitura

À coluna, a Prefeitura alegou que não pleiteou o recurso por entender que "não atende ao requisito 'vazio assistencial'", pois "possui essa estrutura para atendimentos em âmbito municipal, com a Policlínica de Especialidades", e também regional, com o AME (Ambulatório Médico de Especialidades), do governo estadual.