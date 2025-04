Após tomar sonífero, casal de engenheiros é degolado por ladrões

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ao lado de outros comparsas, as duas mulheres se encontraram com o casal, com o pretexto de comprar o automóvel. Elas ofereceram um suco de laranja com sonífero.

Depois de beberem o suco, os engenheiros adormeceram e foram levados cada um para um quarto, onde tiveram a garganta cortada pelos criminosos. As duas mulheres e um dos comparsas já foram presos.



*Com informações do jornal 'La Prensa'.