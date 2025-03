Plaenge inaugura central de vendas –um marco em Campinas

A noite de inauguração da central de vendas da Plaenge, na Nova Campinas, foi um verdadeiro encontro de sofisticação e bom gosto. Localizado na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 765, o espaço impressiona com seu design moderno, recepção calorosa e estrutura irretocável para apresentar os empreendimentos de alto padrão da construtora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento reuniu convidados que conheceram todos os detalhes do novo endereço, que concentra informações sobre os lançamentos da Plaenge. Com estacionamento no subsolo e ambientes que traduzem a essência da marca, a central de vendas já se tornou um ponto de referência para quem busca qualidade e excelência em moradia.Para quem ainda não conferiu, vale a visita!