Onde está Waldir? Homem com esquizofrenia desaparece em Jacareí

A família de Waldir Simonetti, de 64 anos, procura por ele desesperadamente, desde que ele desapareceu de casa na última terça-feira (25), às 15h, em Jacareí.

Segundo a família, Waldir é diagnosticado com esquizofrenia e saiu escondido da casa dele no bairro Chácaras Guararema, em Jacareí.