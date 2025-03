Menino é estuprado por 5 colegas no banheiro da escola

Um caso de violência sexual contra um adolescente de 16 anos, identificado como Rudy, chocou a comunidade escolar de Monterrey, no México.

O crime ocorreu em 11 de março, no banheiro de uma unidade da rede educacional TecMilenio, onde o jovem teria sido agredido por cinco colegas. Segundo relatos, os agressores bateram a cabeça da vítima contra um vaso sanitário e a espancaram, deixando marcas de sangue no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.