AGORA: Casal morre em acidente em avenida de São José

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas na noite desta segunda-feira (18), na Rua Engenheiro Ricardo Hausen, próximo a Via Cambuí, no bairro Jardim da Granja, em São José dos Campos. A área de responsabilidade da 1ª Companhia do 46º BPM/I. Equipes da PM fizeram isolamento do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 20h. Um carro colidiu violentamente contra um poste, deixando duas vítimas presas às ferragens: uma mulher de 30 anos e um homem de 31.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estava no local quando as equipes de resgate chegaram e constatou o óbito das duas vítimas.

A área foi isolada e ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que aguarda a chegada da perícia para investigar as causas do acidente.