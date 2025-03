Câmara de Taubaté aprova moção de apoio a Eduardo Bolsonaro

Apoio

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (18) uma moção que manifesta apoio ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) "diante da tentativa de apreensão de seu passaporte".

Moção

Apresentada pelo vereador Diego Fonseca (PL), a moção recebeu apenas dois votos contrários - dos vereadores Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB).