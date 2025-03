URGENTE: 'Matei'; jovem confessa que assassinou a jovem Vitória

Maicol Sales dos Santos confessou à polícia que matou a adolescente Vitória Regina de Souza, em Cajamar, na Grande São Paulo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (17), pelo SBT.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Laudos periciais revelaram que Maicol perseguia a jovem desde o ano passado. Durante a análise de seu celular, foram encontradas provas que indicam o monitoramento da vítima, incluindo um print de uma publicação feita por Vitória na noite de 26 de fevereiro, quando ela relatava estar aguardando um segundo ônibus para retornar para casa. Para os investigadores, o registro sugere que o suspeito acompanhava os passos da jovem no dia em que ela desapareceu.