Ciclista de 40 anos cai em prova de bike rural e morre em Jacareí

Um ciclista de 40 anos morreu após sofrer uma queda durante um circuito de corrida rural de bicicleta em Jacareí, na manhã de domingo (16). Ele deixa mulher e filha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima foi identificada como Israel Nunes Machado, de São José dos Campos, que competia na primeira etapa do Desafio Rural de bicicleta – Copa Desafio Rural de MTB (XCM).