Mulher de 60 anos fica presa sob carro em estrada de Ilhabela

Uma mulher de 60 anos ficou presa sob um carro numa estrada de Ilhabela. Ela precisou ser resgatada pelos bombeiros.

O caso aconteceu na tarde de sábado (15), por volta das 14h, quando a estação de bombeiros de Ilhabela foi acionada para vítima presa sob veículo, pela Estrada da Torre, no bairro da Armação.