Carro cai em ribanceira de 50m e motorista é socorrido pelo Águia

O motorista de um carro perdeu a direção do veículo e caiu em uma ribanceira de cerca de 50 metros, em Taubaté. O acidente aconteceu no sábado (15), por volta de 13h20, na Estrada do Monjolinho.

No local, o Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar um carro que havia caído numa ribanceira, ferindo o motorista.