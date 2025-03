Com distribuição de repelentes, S. José amplia proteção a idosos

Para ampliar a proteção da população mais vulnerável contra a dengue, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou a distribuição de repelentes para idosos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A iniciativa, em parceria com a MCG Laboratórios, integra as ações municipais de enfrentamento à doença e está ocorrendo nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) com mais casos positivos registrados.

Foram doados mais de 5 mil frascos, enviados para 9 unidades de acordo com a necessidade de cada região: Jardim da Granja e Putim (sudeste), Vila Industrial e Majestic (leste), Centro II (central), Jardim das Indústrias (oeste), Bosque dos Eucaliptos, Jardim Colonial e Jardim Oriente (sul).

Em todos os postos de saúde, as equipes gestoras entram em contato com os pacientes que estão em monitoramento, sejam casos suspeitos ou confirmados, e fornecem o produto àqueles que residem com pessoas acima de 60 anos.