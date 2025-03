Em semana de feriado, Câmara terá duas sessões no mesmo dia

Sessões

Devido ao feriado do dia do padroeiro da cidade, a Câmara de São José dos Campos terá duas sessões ordinárias no mesmo dia, na próxima semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Datas

Normalmente, a Câmara promove sessões às terças e quintas-feiras, a partir das 16h. Na semana que vem, as duas sessões serão na terça-feira (18), a partir das 9h, uma na sequência da outra.