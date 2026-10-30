A intensificação do El Niño, prevista para novembro, acende um alerta também para o consumo de água. Com a possibilidade de temperaturas acima da média em diversas regiões do país, o uso doméstico pode aumentar, principalmente em atividades como banho, limpeza, irrigação de jardins e cuidados com plantas.

O fenômeno deve atingir intensidade muito forte, mas seus efeitos não serão iguais em todo o Brasil. A previsão climática indica diferenças regionais no comportamento das chuvas e das temperaturas.

Mesmo assim, a atenção ao desperdício ganha importância em períodos de calor. Segundo orientações da Sabesp, pequenas mudanças na rotina ajudam a reduzir o volume utilizado sem comprometer as atividades do dia a dia.