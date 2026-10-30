A intensificação do El Niño, prevista para novembro, acende um alerta também para o consumo de água. Com a possibilidade de temperaturas acima da média em diversas regiões do país, o uso doméstico pode aumentar, principalmente em atividades como banho, limpeza, irrigação de jardins e cuidados com plantas.
O fenômeno deve atingir intensidade muito forte, mas seus efeitos não serão iguais em todo o Brasil. A previsão climática indica diferenças regionais no comportamento das chuvas e das temperaturas.
Mesmo assim, a atenção ao desperdício ganha importância em períodos de calor. Segundo orientações da Sabesp, pequenas mudanças na rotina ajudam a reduzir o volume utilizado sem comprometer as atividades do dia a dia.
Uma das principais medidas é diminuir o tempo de banho. De acordo com a companhia, reduzir em dois minutos uma ducha de dez minutos pode representar uma economia de aproximadamente 20 litros por pessoa. Em uma casa com quatro moradores, a redução chega a 80 litros por dia, ou 2,4 mil litros ao longo de um mês.
Também é importante verificar possíveis vazamentos. Segundo a Sabesp, uma torneira pingando pode desperdiçar cerca de 40 litros por dia. Quando a água corre em um filete contínuo, o volume perdido pode chegar a 130 litros diários. No caso de vazamentos na descarga, o desperdício pode variar de 200 a 400 litros por dia.
Fechar a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba ou ensaboar a louça é outra atitude que ajuda a economizar. Uma torneira aberta pode consumir até nove litros por minuto. Na cozinha, retirar os restos de comida dos pratos antes de lavar, ensaboar a louça com a torneira fechada e deixar panelas de molho também reduz o gasto.
A descarga merece atenção: uma acionada por seis segundos pode consumir de 10 a 14 litros. Regular a válvula e evitar acionamentos desnecessários contribui para diminuir o consumo.
Na lavagem de roupas, a recomendação da Sabesp é utilizar a máquina com a capacidade adequada, evitando ciclos com poucas peças. Uma torneira aberta durante 15 minutos pode consumir aproximadamente 270 litros.
A limpeza de áreas externas e de veículos também pode representar um gasto elevado. Uma mangueira ligada por 15 minutos chega a consumir 279 litros. Para lavar o carro, o uso de balde pode economizar cerca de 176 litros. Já a rega de plantas nos períodos da manhã ou da noite pode reduzir a perda de água por evaporação, com economia de até 96 litros.
Com a aproximação de um período de maior influência do El Niño, o uso consciente da água é uma medida importante para evitar desperdícios e preservar os recursos disponíveis.