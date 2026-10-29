O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê falta de recursos para manter as políticas públicas atuais a partir de 2028, respeitando os limites do arcabouço fiscal. As projeções enviadas ao Congresso Nacional apontam déficits de R$ 15,8 bilhões em 2028, R$ 14,9 bilhões em 2029 e R$ 23 bilhões em 2030.

Os cálculos, feitos em agosto, não incluem novas promessas de campanha, como reajuste do Bolsa Família, Pix de R$ 5 mil para microempreendedores individuais (MEIs) e passe livre no transporte público aos fins de semana.

O governo defende a revisão de programas e a reorganização das despesas para manter as contas dentro das regras fiscais. O Ministério do Planejamento afirma que as projeções são um exercício e não indicam, necessariamente, desequilíbrio nas contas públicas.