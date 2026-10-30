A influenciadora digital Valéria Diniz provocou indignação nas redes sociais ao publicar o vídeo em que incentiva um menino autista a fazer o gesto do “L”, associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e depois se recusa a comprar os doces vendidos por ele. A cena foi gravada no Mercado dos Peixes, na Beira-Mar de Fortaleza (CE) e viralizou na quarta-feira (28).
Nas imagens, Matheus oferece balas e bombons à influenciadora e às amigas dela. Durante a conversa, Valéria pergunta sobre a preferência política do menino e de sua família. Após ele mencionar Lula, ela pede que faça o gesto em apoio ao petista. Quando a criança atende ao pedido, a mulher se recusa a comprar os produtos, enquanto as amigas riem ao fundo.
Matheus perdeu a mãe e mora com a avó. A venda de doces na orla de Fortaleza ajuda a complementar a renda da família.
A repercussão do vídeo provocou uma onda de solidariedade. Internautas e influenciadores organizaram doações, e um grupo de motociclistas e entregadores foi até a casa do menino para entregar itens e prestar apoio.
Após a divulgação do caso, o perfil original de Valéria, que tinha cerca de 70 mil seguidores, saiu do ar. Em outra conta, ela publicou um pedido de desculpas. “Desculpa de verdade. Eu não queria passar essa visão! Espero que um dia você e sua família possa me perdoar!”, escreveu.
Com informações do Metrópoles.
Veja vídeo:
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