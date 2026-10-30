A influenciadora digital Valéria Diniz provocou indignação nas redes sociais ao publicar o vídeo em que incentiva um menino autista a fazer o gesto do “L”, associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e depois se recusa a comprar os doces vendidos por ele. A cena foi gravada no Mercado dos Peixes, na Beira-Mar de Fortaleza (CE) e viralizou na quarta-feira (28).

Nas imagens, Matheus oferece balas e bombons à influenciadora e às amigas dela. Durante a conversa, Valéria pergunta sobre a preferência política do menino e de sua família. Após ele mencionar Lula, ela pede que faça o gesto em apoio ao petista. Quando a criança atende ao pedido, a mulher se recusa a comprar os produtos, enquanto as amigas riem ao fundo.

Matheus perdeu a mãe e mora com a avó. A venda de doces na orla de Fortaleza ajuda a complementar a renda da família.