Um motorista de ônibus morreu após sofrer um infarto fulminante ao volante na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O acidente provocou um engavetamento envolvendo 22 veículos e deixou ao menos 10 pessoas feridas.

A colisão aconteceu por volta das 6h, na pista lateral sentido Rio de Janeiro, na altura da Casa do Alemão. Desgovernado, o ônibus da empresa Kharisma Turismo arrastou 15 carros, outros quatro ônibus, uma carreta e um caminhão pequeno. O coletivo parou contra um muro, cerca de 500 metros depois. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

Cinco vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Duas pessoas tiveram ferimentos moderados, mas nenhuma estava em estado grave.