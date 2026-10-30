A Prefeitura de Ubatuba, no litoral de São Paulo, exibiu um hino supostamente associado ao nazismo durante a recepção de uma comitiva de autoridades e estudantes da Alemanha, no último fim de semana (24 e 25/10). Os visitantes vieram dos municípios de Homberg (Efze) e Wolfhagen para participar de um intercâmbio sobre educação e políticas públicas.

O episódio foi denunciado pelo vereador Gady Gonzalez (MDB) durante sessão da Câmara Municipal na terça-feira (27). Segundo o parlamentar, os visitantes ficaram desconcertados e manifestaram preocupação com a situação. O grupo esteve na cidade entre os dias 24 e 30 de outubro.

Em nota, a prefeitura afirmou que o caso foi um “equívoco pontual”, identificado e solucionado imediatamente junto aos representantes da delegação. A administração municipal não divulgou qual hino foi reproduzido.

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