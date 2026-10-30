A Prefeitura de Ubatuba, no litoral de São Paulo, exibiu um hino supostamente associado ao nazismo durante a recepção de uma comitiva de autoridades e estudantes da Alemanha, no último fim de semana (24 e 25/10). Os visitantes vieram dos municípios de Homberg (Efze) e Wolfhagen para participar de um intercâmbio sobre educação e políticas públicas.
O episódio foi denunciado pelo vereador Gady Gonzalez (MDB) durante sessão da Câmara Municipal na terça-feira (27). Segundo o parlamentar, os visitantes ficaram desconcertados e manifestaram preocupação com a situação. O grupo esteve na cidade entre os dias 24 e 30 de outubro.
Em nota, a prefeitura afirmou que o caso foi um “equívoco pontual”, identificado e solucionado imediatamente junto aos representantes da delegação. A administração municipal não divulgou qual hino foi reproduzido.
Projeto
A visita da comitiva marcou a nova etapa da parceria entre Ubatuba e os municípios alemães. Durante a recepção, foi assinado um termo de cooperação para intercâmbios educacionais entre estudantes brasileiros e alemães.
O acordo prevê iniciativas conjuntas entre instituições de ensino, incluindo intercâmbios estudantis, troca de experiências pedagógicas, aprendizado de idiomas e projetos relacionados à sustentabilidade, à cultura e à preservação ambiental. Os critérios de participação dos estudantes e as responsabilidades das instituições ainda serão definidos.
A delegação contou com o prefeito de Homberg (Efze), Nico Ritz, o diretor de Departamento e de Finanças do município, Sascha Zahmel, a primeira vice-prefeita de Wolfhagen, Denise Schwarz, e o chefe de Gabinete da cidade, Kai Liebig.
A parceria dá continuidade ao tratado de cidades-irmãs assinado em março de 2026, na Alemanha, pela prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal. A aproximação entre os municípios também resgata a ligação histórica com o cronista alemão Hans Staden, que esteve no litoral brasileiro no século XVI e publicou seus relatos em 1557.
Com informações do Ubatuba Digital e da Prefeitura de Ubatuba.
Assista à denúncia do vereador a partir de 2:45:45: