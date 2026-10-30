O bebê Theo Romualdo da Silva, de um ano e cinco meses, na quarta-feira (28) após ser atropelado pelo carro da própria mãe na garagem de casa, em Governador Lindenberg (ES).

Segundo informações divulgadas pela prefeitura, a mãe manobrava o veículo para retirá-lo da garagem quando atingiu o filho, sem perceber que ele estava ali.

Após o acidente, os pais levaram a criança ao Pronto Atendimento do bairro Novo Brasil, no centro da cidade. Theo recebeu atendimento médico e precisou ser entubado. Com o agravamento do quadro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para transferi-lo a outra unidade hospitalar, mas o bebê morreu em decorrência dos ferimentos.