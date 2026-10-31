O jornalista e roteirista Jorge Tadeu da Silva, 62, mora com a família em um sobrado limpo e organizado no Jabaquara, zona sul de São Paulo. O cheiro de combustível e de queimado, perceptível só no seu imaginário, porém, permanece lá há três décadas para ele. É a memória olfativa de uma das maiores tragédias aéreas do país. "O cheiro é o mais difícil de apagar das lembranças."

Em 31 de outubro de 1996, 99 pessoas morreram na queda de um Fokker 100 da TAM, segundos após decolar do aeroporto de Congonhas. O voo 402 seguiria para o Rio de Janeiro.

Um dos trens de pouso arrebentou a parede e entrou no quarto dos pais de Silva, Arnaldo e Conceição. Foi parar na cama do casal, que havia acordado minutos antes e se preparava para o café da manhã.